Netflix и «КиноПоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию

https://static.news.ru/photo/4083ab76-7e90-11eb-b53f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сервисы ivi и Okko уступили по итогам 2020 года часть российского рынка другим активно развивающимся онлайн-кинотеатрам. В частности, их потеснили «КиноПоиск» и Netflix.

Доля лидера — онлайн-кинотеатра ivi — в общих доходах всех видеосервисов Рунета составила 22,5%, тогда как годом ранее это были 25%. На втором месте остался и Okko, но теперь у него 13,6% всего рынка вместо 15%, как годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на агентство Telecom Daily.

Также снизились доли у YouTube (с 13% до 9%), принадлежащего «Ростелекому» сервиса Wink (с 8% до 7,3%), MEGOGO (с 9% до 6,6%).

По итогам 2020 года выручка «КиноПоиска» выросла почти в 3,5 раза, до 2,8 млрд рублей, что соответственно привело к увеличению рыночной доли с 3% до 7,1%. Доля Netflix увеличилась с 4% в 2019 году до 8,4% в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, центр цифровой экспертизы Роскачества провёл исследование наиболее популярных мобильных приложений по онлайн-просмотру кино. Специалисты составили собственный рейтинг известнейших онлайн-кинотеатров.

Что у пользователей Android, что у поклонников iOS на первом месте оказался сервис ivi с общим рейтингом в 4,417 балла. Пользователи оценили его за функциональность, правовую безопасность и безопасность. На втором месте — MEGOGO, а на третьем — «КиноПоиск».