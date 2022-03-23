Nestlé приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestlé приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Там отмечается, что концерн не рассчитывает получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине. Кроме того, работа концерна в РФ сосредоточится на выпуске детского питания и других продуктов первой необходимости.

Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik.<...> Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России, — говорится в заявлении.

Ранее компания Nestlé сообщила партнёрам о повышении цен с 1 апреля до 40% на кофе и кофейные напитки бренда. Эту меру изготовитель обосновал серьёзными изменениями рыночной ситуации, с которым столкнулся в марте. Также, по данным компании, сыграли роль логистические сложности при поставке продукции, сырья и упаковки.

В Nestlé пояснили, что риск перебоев при исполнении заказов сохраняется до сих пор, хотя производитель принимает меры для восстановления цепочки поставок.