Несите ваши денежки: как не стать жертвой мошенников в уходящем году

Аферисты всех мастей продолжают наживаться на доверчивых россиянах. В пандемию их активность заметно выросла. Мошеннические схемы отъёма денег у населения становятся более изощрёнными. Они легко подстраиваются под современные тренды, даря надежду легко заработать на псевдокриптовалютах и «нанотехнологиях». И первое что должно насторожить — обещания получить высокий доход при минимальных вложениях. NEWS.ru выяснял, как не попасться на удочку мошенников.

Центробанк выделяет несколько мошеннических схем, которые должны насторожить вкладчиков. И первый из них — это отсутствие лицензии ЦБ на инвестиционную или брокерскую деятельность. Даже если вам показали официальную бумагу, её лучше перепроверить — все данные можно найти в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка». Во-вторых, это обещание высокой доходности — в разы больше ставок по вкладам. В-третьих, отсутствие прозрачной финансовой отчётности (информации об активах компании, её доходах и расходах).

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Смутить будущих инвесторов должно обязательное условие внесения предварительного взноса, как правило, наличными. Явный признак нечестной игры — просьба приводить новых клиентов, означающая скорее всего желание компании нажиться на других, подчёркивает консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ и эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.

Вариаций мошеннических схем достаточно много, но если взвешено оценить все красивые обещания быстрого дохода, проверить правоустанавливающие документы организаторов (включая наличие действующей лицензии), внимательно почитать документы, которые вам предлагают подписать (перед тем, как отдавать деньги), выявить возможные риски — то есть подойти к решению задачи финансово грамотно — то вы сможете избежать печальной участи рядового участника какой-нибудь финансовой пирамиды. Елена Бобкова консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ и эксперт Национального центра финансовой грамотности консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ и эксперт Национального центра финансовой грамотности

Ещё один важный признак — обещание гарантированного дохода и убеждение в отсутствии рисков. Гарантировать доход запрещено на рынке ценных бумаг, а что касается рисков, то настоящие инвестиционные компании всегда предупреждают вкладчиков о вероятности не получить прибыль от вложенных денег или вовсе потерять их.

Узнайте на сайте или у агитатора название компании, её регистрационный номер (ОГРН). Уточните в открытых источниках дату создания компании (на сайте налоговой службы), наличие судебных споров (картотека арбитражных дел), задолженностей (банк исполнительных производств), а также лицензии на занятие инвестиционной деятельностью (сайт ЦБ РФ). Александр Желватых юрист юрист

Если организация подпадает под все признаки компании, нарушающей закон, это ещё не значит, что она таковой является. Тем не менее, это сигнал для проверки правоохранительными органами.

Низкие ставки по депозитам, девальвация рубля и растущая инфляция спровоцировали бегство вкладчиков из банков. Эксперты ещё в октябре предупреждали: в попытке хоть как-то сохранить сбережения часть россиян может решиться на «сомнительные инвестиции», что грозит новым расцветом мошеннических схем. Данный прогноз, похоже, уже начал сбываться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

О росте активности жуликов на финансовом рынке уже предупредил Центробанк. По данным ЦБ, главный «тренд» сезона — убеждение россиян инвестировать в псевдокриптовалюты — такие проекты составили примерно четверть от всех выявленных финансовых пирамид. Кроме того, популярны предложения вложиться в якобы успешный и растущий бизнес, который сулит инвестору высокую доходность. Для раскрутки организаторы схем используют соцсети и онлайн-игры.

В целом с начала года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Среди них 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 работали под брендом так называемых потребительских кооперативов, а еще девять действовали по лицензии индивидуального предпринимателя, передаёт РИА Новости.

Рост числа мошеннических схем является характерной чертой кризисных явлений в социуме, отмечает эксперт Национального центра финансовой грамотности, гендиректор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц.

Мошенники используют схему, при которой доход по привлечённым денежным средствам образуется не за счёт вложения их в прибыльные активы, а за счёт поступления денежных средств от привлечения новых инвесторов. Невозможно обеспечить в течение длительного времени постоянный приток денежных средств (новых инвесторов), поэтому со временем ресурсы выстроенной таким образом финансовой пирамиды начинают сокращаться, а финансовые обязательства растут. Возможность возврата вложенных средств с течением времени становится всё меньше и наступает крах пирамиды. Тот самый момент, когда привлеченные инвесторы попросту теряют свои деньги. Ведь их вклады ничем не защищены. В пирамиде прибыль получают только её устроители — в этом и заключается работоспособность данной схемы. Игорь Григорьянц эксперт Национального центра финансовой грамотности, генеральный директор Высшей школы современного образования эксперт Национального центра финансовой грамотности, генеральный директор Высшей школы современного образования

Финансовые пирамиды известны миру с начала 20 века, однако их классические схемы работают до сих пор. С конца двухтысячных годов мошенники стали перемещаться в Интернет: здесь организаторы могут оставаться анонимными, а отследить денежные потоки в этом случае сложнее. Аферисты могут легко выдавать себя, например, за инвестиционные фонды, интернет-компании, инновационные проекты. Все они могут предлагать приобрести акции или облигации (либо и то и другое), обещая вкладывать деньги в высокодоходные и сверхэффективные производство или строительство — вариантов тут может быть множество.

По словам Александра Желватых, в настоящее время мошенники становятся «хитрее» и маскируются, к примеру, под «консультантов по инвестициям». В качестве приманки они предлагают вложить небольшие суммы денег — от 3 тысяч рублей.

Кроме того, появился новый вид «криптопирамид», маскирующихся под игру. Помните, что сделки с играми и пари всегда на ваш страх и риск, то есть в случае проигрыша в игре, никто вам возвращать потерянное не должен. Что касается криптовалюты, то нужно помнить, что для операций с ней посредники не нужны. Если человек заинтересован в этой теме, он может сам покупать и продавать известные виды криптовалюты (биткоин, эфириум) и торговать ими на известных площадках, — говорит юрист.

По мнению Игоря Григорьянца, волна пирамид с криптовалютами уже начала идти на спад, на смену ей пришли пирамиды с «высокотехнологичными зарубежными проектами».

Это когда вам предлагают вложить средства в медицинские или иные «нанотехнологии», включая вакцину от коронавируса. Основной упор делается на наличие зарубежных партнёров. Сегодня, как и в 90-е годы, для многих россиян регистрация юридического лица за рубежом является признаком стабильности. Хотя порядок регистрации юрлица на западе по уровню сложности ничем не отличается от нашего, поэтому создать фирму-однодневку за рубежом для квалифицированных мошенников не составляет труда, — поясняет эксперт.

По его словам, большой процент современных мошеннических схем приходится и на хайповые интернет-проекты. Обычно в такие «проекты» вовлекают не только напрямую, но и путём проведения всевозможных лотерей, розыгрышей, викторин и иных аналогичных мероприятий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошеннические компании могут предстать в обличье кредитной организации — микрофинансовой организации или даже банка, обещая рефинансировать кредит или избавить клиента от долга. Какое-нибудь «кредитное бюро» предложит внести всего 20-30% от суммы кредита, а оставшийся долг погасить за счёт фирмы (а по сути за счёт притока новых должников). В итоге клиент остаётся без денег, но с тем же долгом. Мошенники могут маскироваться и под другие формы организаций: управляющие компании, потребительские кооперативы и так далее.

Жажда лёгких денег подводит несостоявшихся инвесторов. Чем выше грамотность населения, тем меньше шансов, что граждане поверят обещаниям высокой доходности и вложат деньги в сомнительную организацию, указывают эксперты.