Ненужный пластик: почему россияне стали реже использовать банковские карты

В период пандемии коронавируса россияне сократили количество используемых банковских карт, а также число и объёмы операций по ним, сообщили NEWS.ru в Банке России. В результате число активных карт во втором квартале этого года сократилось на 4,5 млн единиц — это максимальное падение за последние пять лет. Эксперты объясняют негативную динамику снижением спроса на данный продукт со стороны населения и ужесточением банками условий выдачи кредиток. Другая причина — уменьшение экономической активности россиян. В условиях коронакризиса люди предпочитают сокращать потребление и меньше пользоваться картами.

Число активных банковских карт, по которым в отчётном периоде была проведена хотя бы одна операция, по итогам второго квартала составило 190,3 млн единиц — на 4,5 млн меньше, чем в первые три месяца 2020 года, сообщили в ЦБ РФ. Аналогичные данные ранее привело агентство РИА Новости, отметив, что последний раз столь сильное снижение наблюдалось в кризисном 2015 году. Тогда число используемых карт уменьшилось на 4 млн.

При этом, в Банке России отметили, что общее число выпущенных карт во втором квартале 2020-го выросло почти на 500 тысяч — до 284,8 млн единиц.

Важно понимать, что граждане в период пандемии коронавируса, пик которой пришёлся как раз на апрель — июнь, предпочитали экономить. Это отразилось на платёжном поведении россиян: для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных они пользовались меньшим количеством карт, чем обычно. По этим же причинам в период пандемии мы зафиксировали сокращение операций по картам — как по количеству, так и по объёму. Положительная динамика наблюдалась лишь в сегменте переводов с карты на карту, — пояснили NEWS.ru в пресс-службе ЦБ РФ.

Там также отметили, что за покупки, которые совершались во втором квартале, россияне предпочитали расплачиваться в основном безналичным способом, в том числе и картами. Если по итогам первого квартала доля безналичных операций в розничном торговом обороте составляла 66,3%, то во втором она почти достигла 69%.

Сокращение числа используемых в России банковских карт обусловлено постепенным насыщением рынка и снижением спроса клиентов на данный продукт, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, это может быть связано с нежеланием клиентов иметь более одной – двух карт в связи с ужесточением банками условий бесплатного обслуживания, а также по причине заметного ухудшения бонусных программ.

На фоне падения доходов населения у клиентов банков ожидаемо вырос спрос на кредитные карты, но ужесточение банками своей политики в период пандемии привело к стагнации и в этом сегменте рынка. На фоне постепенного восстановления экономической активности можно ожидать некоторого ускорения темпов выдачи вновь эмитированных карт, однако не стоит рассчитывать на заметный рост объёма физических карт в долгосрочной перспективе. Егор Лопатин старший аналитик рейтингового агентства НКР старший аналитик рейтингового агентства НКР

Банки действительно ужесточали риск-процедуры при выдаче кредитных карт во избежание дополнительного роста проблемной задолженности, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Однако, основным фактором снижения количества «пластика», по его словам, послужили ограничения в связи с коронавирусом, повлиявшие на экономическую активность и физическую возможность получения новых карт и продления тех, чей срок действия уже истёк.

До конца года объёмы карт в использовании должны вырасти в связи с восстановлением активности после окончания карантинных мер. Однако существенного роста ждать не стоит, учитывая насыщенность рынка и осторожность банков. Михаил Полухин заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА

Влияние пандемии COVID-19 отчасти подтверждают данные первого квартала этого года, который Россия провела вне режима самоизоляции. По итогам первых трёх месяцев число активных банковских карт у россиян достигло 194,7 млн, увеличившись на 16,7 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Уменьшение числа банковских карт во втором квартале является признаком снижения экономической активности россиян, считает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Нередко россияне имеют несколько карт, выданных на разных работах. Допустим, человек оказывал консультационные услуги нескольким организациям, а в период пандемии они уже не понадобились. В результате, человек перестал получать платежи на эти карты. Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Стоит отметить, что вместе с экономической активностью упали и доходы. Так, реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале снизились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. За первое полугодие снижение составило 3,7%.

Не до кредитов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистика банка России отражает падение общего количества банковских карт — дебетовых плюс кредитных. Снижение числа кредитных карт связано сразу с несколькими причинами, считает основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников.

Во-первых, у каждого россиянина сейчас не одна карта на руках — рынок заполнен. Во-вторых, банки сокращают размер кешбэка, что не могло не отразиться на статистике — граждане стали видеть меньше смысла в том, чтобы иметь такой "пластик". В-третьих, финансовые организации сами прекращают действие карт, которыми клиенты давно не пользовались. Владислав Булочников основатель криптовалютного необанка Chatex основатель криптовалютного необанка Chatex

И всё же, главная причина снижения карточной активности со стороны населения, по словам эксперта, заключается в том, что россияне переходят к другой модели поведения — от потребительской к сберегательной. Граждане понимают, что в ситуации экономического кризиса нужно сокращать потребление, а банковские карты, напротив, его стимулируют, отметил специалист.

Между тем по отдельным данным россияне в середине лета, напротив, стали быстрее, чем раньше, активировать новые кредитные карты. Так, в июле доля граждан, использующих кредитки сразу после получения, достигла максимального значения за последние пять лет, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Использовать кредитную карту для текущих расходов не очень правильно, поскольку ставка по ней в разы выше, чем по обычному кредиту, предупреждает директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

К сожалению, россияне зачастую вместо того, чтобы взять кредит в банке, пользуются картой и когда льготный период заканчивается, им приходится платить большие проценты. Либо идут в микрофинансовые организации, где кредит стоит 360% годовых. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Эксперты считают, что активизация кредитных карт — временное явление, и в условиях экономического кризиса население будет меньше к ним обращаться. Люди не уверены в завтрашнем дне, опасаются остаться без работы или ощутить снижение доходов, а потому покупки в кредит сокращаются в первую очередь, отмечает Владислав Булочников.

В июле действительно выросло число покупок по кредитным картам — это был эффект реализованного спроса, когда граждане вышли из карантина и покупали то, что было нужно. Ещё и были определённые надежды, что после пандемии экономика начнёт активно восстанавливаться. Однако сейчас главным становится более реалистичный взгляд: понятно, что восстановление займёт время, а доходы населения могут не вырасти, — отметил эксперт.

Во втором полугодии число используемых кредитных карт, скорее всего, будет сокращаться, считает специалист. По его словам, это будет связано не только с уровнем доходов граждан, но и с политикой банков.

Вместе с уменьшением «пластика» в России возросло количество виртуальных банковских карт, отмечает Василий Солодков. Их не существует в реальном виде, а данные вносятся, например, в телефон, с помощью которого идёт оплата. Телефоном платить проще и безопаснее, особенно в условиях пандемии, поскольку это бесконтактный платёж, отметил эксперт. По его мнению, количество пластика в России и дальше будет сокращаться, а число виртуальных карт расти.

Константин Корищенко полагает, что по мере восстановления экономической активности ситуация с банковскими картами будет возвращаться к средним значениям. Есть понятие тренда и отклонения от тренда. То что случилось во время пандемии — это отклонение от тренда, пояснил экономист.