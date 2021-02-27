Немецкое объединение предпринимателей вступилось за «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/166e3600-79b6-11eb-868c-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Восточный комитет германской экономики (OAOEV, коллективный орган ряда главных объединений предпринимательских союзов ФРГ) скептически относится к идее создания механизма отключения «Северного потока — 2».

Руководитель органа Михаэль Хармс заявил об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Предприниматель подчеркнул, что за период длительного взаимодействия не было ни одного случая, когда Москва использовала поставки газа в качестве инструмента политического давления. Он добавил, что такого не происходило даже в годы холодной войны.

«Газпром» и российское правительство всё-таки коммерчески очень рациональные люди. И надёжность поставок — это один из главных <...> аргументов успешности на европейском рынке, — отметил Хармс.

Издание Handelsblatt сообщило, что Вашингтон сигнализировал о готовности к диалогу о снятии санкций с газопровода при условии включения в проект механизма отключения поставок. Такой инструмент в США предлагают использовать в случае сокращения транзита через Украину.

Ранее стало известно, что угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта, писал NEWS.ru. Большинство из этих фирм работают в сфере страхования.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.