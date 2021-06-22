Немецкие компании заявили о желании вложить в Россию миллионы евро

Почти половина немецких компаний (47%), работающих в РФ, собираются совершить инвестиции в России в размере не менее 840 миллионов евро. Основные сферы для вливания капитала — это IT, фармацевтика и сельское хозяйство. Также около половины компаний собираются увеличить свой штат сотрудников, отмечается в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Из опубликованных документов следует, что немецким бизнесменам стало комфортно вести свою деятельность в России и большая их часть удовлетворены состоянием своего дела. Отмечается, что не менее половины опрошенных компаний считают, что деловой климат в России улучшился с начала года, около чуть больше четверти не заметили изменений и оставшиеся респонденты заявили об ухудшении делового климата.

Однако немецкий бизнес разделился в отношении экономических мер поддержки в период пандемии коронавируса. Половина сочла принятые меры достаточными, другая половина заявила о том, что принятых мер было недостаточно.

Ранее эксперт раскрыла секрет ведения успешного бизнеса в России. Главный секрет успеха — это умение достигать поставленных целей и смелость брать на себя риски.