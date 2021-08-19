Немецкий партнёр «Газпрома» захотел «озеленить» российскую экономику

Главный партнёр «Газпрома» в Германии — Wintershall Dea — совместно с консорциумом проекта Greensand по улавливанию и хранению углерода в Дании сообщил о старте закачек СO2 в отработанные углеводородные месторождения на шельфе Северного моря. В немецкой компании в будущем планируют запустить подобный экологичный проект и с участием российских коллег, пишет издание «Ведомости».

Отмечается, что предполагаемая мощность хранилища к 2030 году достигнет 8 млн тонн в год, что сопоставимо с общими объёмами всех выбросов двуокиси углерода в Дании. В ближайшее время проект будет работать в пилотном режиме. Он подразумевает экономически эффективное и экологически безопасное хранение СО2 в пластах шельфового месторождения.

По словам консультанта компании Vygon Consalting Никиты Зотова, к концу текущего десятилетия общий объём инвестиций в проект может составить €1,3 млрд. В свою очередь старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что страны с преимущественно нефтегазовым экспортом, включая Россию, должны быть заинтересованы в развитии подобных технологий.

Ранее спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс рассказал, сколько Россия потеряет из-за отказа от углеводородов. По его словам, общий урон национальной экономике в этом случае составит до 10% ВВП.