Немецкий министр призвал не связывать «Северный поток — 2» с Навальным

https://static.news.ru/photo/580336b4-a55e-11eb-b554-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя связывать с «отдельными случаями», в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным. Надо тщательнее обдумывать отклонение от подхода, при котором за 50 лет «поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом», отметил чиновник в беседе с изданиями медиагруппы Funke.

Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев, — подчеркнул министр.

Он считает, что из-за «Северного потока — 2» не должны пострадать интересы Украины. Пообещал, что транзит газа через её территорию продолжится и после завершения строительства газопровода.

Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа, — пояснил Альтмайер.

При этом он призвал к немедленному освобождению Алексея Навального.

Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального, — заявил министр.

Ранее стало известно, что Германия оказалась в ситуации цугцванга из-за «Северного потока — 2». Усиливаются давление со стороны США и трения с Россией. Берлину необходим план Б, который позволит «сохранить лицо всем сторонам», пишет издание Die Welt.