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Немецкий министр назвал проблемой работу «Северного потока — 2» не всю зиму

05:08, 17 ноября 2021
Немецкий министр назвал проблемой работу «Северного потока — 2» не всю зиму Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Приостановка сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG будет иметь негативные последствия, заявил министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. Большой проблемой станет то, что построенный газопровод не будет работать всю зиму, отметил он на пресс-конференции в Магдебурге, сообщает РИА Новости.

Я вижу большую проблему в том, что «Северный поток — 2» не будет работать всю зиму, о чём сейчас совершенно точно стало известно, — подчеркнул министр.

Шульце добавил, что решение немецкого регулятора приостановить сертификацию может привести к росту цен и производственным убыткам.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.

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