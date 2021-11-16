Немецкий министр назвал проблемой работу «Северного потока — 2» не всю зиму

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Представители туристического бизнеса обратились в правительство с просьбой продлить им отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря текущего года. Авторы обращения считают, что если этого не сделать, обанкротиться могут более 60% представителей отрасли, пишут «Известия».

Туроператоры не в состоянии вернуть деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. И если отсрочка не будет предоставлена, туристы лишатся и отдыха, и уплаченных средств. На сегодня долги туроператоров перед клиентами...