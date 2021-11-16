Немецкий министр назвал проблемой работу «Северного потока — 2» не всю зиму
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:08, 17 ноября 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Приостановка сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG будет иметь негативные последствия, заявил министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. Большой проблемой станет то, что построенный газопровод не будет работать всю зиму, отметил он на пресс-конференции в Магдебурге, сообщает РИА Новости.
Я вижу большую проблему в том, что «Северный поток — 2» не будет работать всю зиму, о чём сейчас совершенно точно стало известно, — подчеркнул министр.
Шульце добавил, что решение немецкого регулятора приостановить сертификацию может привести к росту цен и производственным убыткам.
Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.