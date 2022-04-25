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Экономика

Немецкий концерн Uniper допустил оплату за российский газ в евро

17:02, 25 апреля 2022
Немецкий концерн Uniper допустил оплату за российский газ в евро Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Немецкой компании Uniper допустили возможность производить оплату за российский газ в евро, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании. В компании также отметили, что такая оплата может отвечать требованиям российской стороны по расчетам за энергоресурсы.

После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей в евро в будущем возможна, — сказал представитель германского концерна.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что экономика ФРГ сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Германия не выживет в случае объявления ЕС эмбарго, поскольку заменить российский газ будет нечем.

Ранее стало известно, что глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил: нет никаких оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители. Это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована. Топливо нужно для отопления, а также на производствах, особенно в химической отрасли, добавил Ванслебен.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов за рубеж наблюдаются сбои. С его слов, платежи задерживаются со стороны недружественных России стран. При этом глава государства напомнил о задаче по переводу расчётов за энергоресурсы на национальную валюту и постепенном уходе от доллара и евро.

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