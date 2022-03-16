Немецкий концерн E.ON прекратил покупать газ у российских компаний

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Аэропорт Шереметьево решил принять антикризисные меры и приостановить инвестиционные проекты. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководства аэропорта, там временно закрыты терминалы E и D, а также использование третьей взлётно-посадочной полосы. Аэропорт сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы и изменит график работы межтерминального железнодорожного перехода.

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер, — говорится в сообщении. Ранее источник в одной...