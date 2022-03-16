Немецкий концерн E.ON прекратил покупать газ у российских компаний
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:24, 16 марта 2022
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
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Крупный немецкий энергетический концерн E.ON сообщил об отказе покупать природный газ у российских компаний. Об этом заявляется в обращении генерального директора энергоконцерна Леонарда Бирнбаума. В E.ON также добавили, что отказ от российского газа приведёт к определённым денежным потерям.
Мы покупаем газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний «Газпрома» в Европе. Мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов, — отмечается в заявлении.
Глава энергетической компании RWE Маркус Креббер ранее сообщил, что отказ от импорта российских энергоресурсов может причинить «необратимый ущерб» промышленности и бизнесу Германии. Кроме того, это будет иметь непредсказуемые последствия для теплоснабжения населения. Он добавил, что при вводе санкций в отношении России Германия должна быть готова выдержать возможные последствия.