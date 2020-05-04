Немецкий кабмин не отказался от поддержки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ecf9206c-8df4-11ea-91e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Правительство ФРГ положительно относится к проекту газопровода «Северный поток — 2» и по-прежнему рассчитывает на его успешную реализацию.

Немецкий кабмин таким образом ответил на официальный запрос фракции «Альтернатива для Германии» (AfD), сообщается на сайте парламента ФРГ. Правительство настаивает, что в случае с «Северным потоком — 2» речь идёт о коммерческом проекте, однако участвующим в строительстве компаниям власти готовы оказывать и политическую поддержку.

Правительству ФРГ сейчас неизвестно, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что «Северный поток — 2» будет завершён, — отметили в кабмине.

В декабре 2019 года швейцарская компания Allseas остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики из-за санкций США. Глава российского Минэнерго Александр Новак допустил, что достройкой газопровода займётся российское судно «Академик Черский». Как писал NEWS.ru, 3 мая судно пришвартовалось в порту Калининграда после долгого путешествия из Находки.