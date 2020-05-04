Немецкий кабмин не отказался от поддержки «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ положительно относится к проекту газопровода «Северный поток — 2» и по-прежнему рассчитывает на его успешную реализацию.
Немецкий кабмин таким образом ответил на официальный запрос фракции «Альтернатива для Германии» (AfD),
Правительству ФРГ сейчас неизвестно, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что «Северный поток — 2» будет завершён, — отметили в кабмине.
В декабре 2019 года швейцарская компания Allseas остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики из-за санкций США. Глава российского Минэнерго Александр Новак допустил, что достройкой газопровода займётся российское судно «Академик Черский». Как писал NEWS.ru, 3 мая судно пришвартовалось в порту Калининграда после долгого путешествия из Находки.
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