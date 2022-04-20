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Экономика

Немецкий экономист предрёк крах евро

Немецкий экономист Майер: инфляция в Евросоюзе может уничтожить евро
07:08, 21 апреля 2022
Немецкий экономист предрёк крах евро
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Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что евро превращается во всё более неустойчивую валюту. Её способна уничтожить длительная инфляция, которая ожидается в Евросоюзе, отметил он в беседе с Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Майер подчеркнул, что Европейский центральный банк не может или не хочет вмешиваться в ситуацию, но при этом продолжает печатать банкноты. Возможна ситуация, считает он, когда европейцы станут искать замену официальным деньгам.

Также экономист предупредил о последствиях инфляции, которые могут носить и экономический характер, и политический, и социальный. Майер напомнил, что схожая ситуация наблюдалась в Германии в начале 20-х годов прошлого века. Тогда гиперинфляция способствовала тому, что у власти оказались национал-социалисты.

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