Немецкий экономист предрёк крах евро

Немецкий экономист предрёк крах евроНемецкий экономист Майер: инфляция в Евросоюзе может уничтожить евро
Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что евро превращается во всё более неустойчивую валюту. Её способна уничтожить длительная инфляция, которая ожидается в Евросоюзе, отметил он в беседе с Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Майер
Также экономист предупредил о последствиях инфляции, которые могут носить и экономический характер, и политический, и социальный. Майер напомнил, что схожая ситуация наблюдалась в Германии в начале 20-х годов прошлого века. Тогда гиперинфляция способствовала тому, что у власти оказались национал-социалисты.