Немецкий экономист предрёк крах евро

Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что евро превращается во всё более неустойчивую валюту. Её способна уничтожить длительная инфляция, которая ожидается в Евросоюзе, отметил он в беседе с Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Майер подчеркнул , что Европейский центральный банк не может или не хочет вмешиваться в ситуацию, но при этом продолжает печатать банкноты. Возможна ситуация, считает он, когда европейцы станут искать замену официальным деньгам.

Также экономист предупредил о последствиях инфляции, которые могут носить и экономический характер, и политический, и социальный. Майер напомнил, что схожая ситуация наблюдалась в Германии в начале 20-х годов прошлого века. Тогда гиперинфляция способствовала тому, что у власти оказались национал-социалисты.