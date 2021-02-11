Немецкий бизнес уверен, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен

https://static.news.ru/photo/908f9eb2-6c49-11eb-98e7-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Восточном комитете немецкой экономики считают, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и этот проект необходимо рассматривать в контексте глобального партнёрства в области энергетики и окружающей среды.

Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства Германии, оно абсолютно поддерживает «Северный поток — 2». Исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен, — цитирует РИА Новости исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.

Он добавил, что в обсуждении дальнейшей судьбы проекта с Москвой и Вашингтоном «было бы разумно рассматривать газопровод не изолированно, а в контексте глобального трансатлантического партнёрства в области энергетики и окружающей среды».

Следует обсуждать эту тему с Соединёнными Штатами и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и в конечном итоге энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Должны подойти к этому конструктивно, потому что без РФ не сможем решить проблему изменения климата, — добавил Хармс.

Ранее стало известно, что министр финансов Германии Олаф Шольц предложил администрации бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против газопровода «Северный поток — 2». Издание Deutsche Welle пишет со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию, что власти ФРГ готовы были оказать США финансовую поддержку в размере до миллиарда евро. Взамен Берлин ожидал, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для санкций в отношении трубопровода, или не будет использоваться, или будет заблокировано. Блокировать данные законотворческие инициативы предлагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами».

Исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счёт третьих лиц». При этом другие оппозиционные политики в ФРГ также остались недовольны предложенным «выкупом» Шольца. По их мнению, на реализацию подобного соглашения с Соединёнными Штатами пойдут деньги налогоплательщиков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.