Немецкий бизнес оценил последствия заморозки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/760f8ab0-ef40-11ea-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Sattler/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители немецкой бизнес-элиты отреагировали на возможную приостановку строительства газопровода «Северный поток — 2». Как заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, заморозка проекта грозит потерей рабочих мест и убытками в размере миллиардов евро.

Особенно сильно, по его словам, эта ситуация может ударить по восточной части Германии. При этом Хермес выразил сомнения в том, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом. В таком случае это будет означать, что бизнес напрямую зависит от «политической конъюнктуры».

В том, что приостановка строительства «Северного потока — 2» будет «стоить больших денег», уверен и глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер.

В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро, — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что потребителям газа придется оплатить €4 млрд, потраченные на подключение неиспользуемых трубопроводов. Кроме того, отказ от строительства газопровода приведет к повышению цены на газ в Европе из-за сокращения поставок.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем информация о начале работ до сих пор не появилась.

В Германии всё чаще звучат призывы отказаться от проекта российского газопровода «Северный поток — 2» в наказание за инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как писал NEWS.ru, немецкая оппозиционная партия «Союз-90» / «Зелёные» потребовала от правительства ФРГ остановить реализацию проекта из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт. Ранее правительство Германии распространило официальное заявление, что российский оппозиционер был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Геринг-Эккардт назвала это «попыткой убийства».