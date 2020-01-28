https://static.news.ru/photo/0b24c7b6-4189-11ea-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сельское хозяйство России удивило немцев «невероятным подъёмом». Благодаря ограничениям на ввоз продукции из Европы и поддержке со стороны правительства, аграрии смогли наверстать упущенное во многих областях.

Успехам российских хозяйственников восхищалась Линда Гетц в журнале Der Tagesspiegel. Так, в 2014 году самообеспеченность России свининой составляла 83%, на сегодня страна полностью снабжает себя этим мясом. Импорт свинины практически прекращён. Покрывает потребности страны производство мяса птицы.

В последние годы в России усиленно занимались выращиванием масленичных культур. Лидирует в экспорте с большим отрывом пшеница.

В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия, — делает вывод автор.

Российским аграриям предстоит сделать ещё очень многое, чтобы поддержать конкурентоспособность производства. Так, неудовлетворительной остаётся ситуация с обеспечением страны говядиной, ощущается нехватка молочной продукции. Необходимо также улучшить инфраструктуру в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что и. о. вице-премьера, куратор вопросов сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды Алексей Гордеев не войдёт в состав нового правительства премьер-министра Михаила Мишустина.