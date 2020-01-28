Сельское хозяйство России удивило немцев «невероятным подъёмом». Благодаря ограничениям на ввоз продукции из Европы и поддержке со стороны правительства, аграрии смогли наверстать упущенное во многих областях.
Успехам российских хозяйственников
В последние годы в России усиленно занимались выращиванием масленичных культур. Лидирует в экспорте с большим отрывом пшеница.
В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия, — делает вывод автор.
Российским аграриям предстоит сделать ещё очень многое, чтобы поддержать конкурентоспособность производства. Так, неудовлетворительной остаётся ситуация с обеспечением страны говядиной, ощущается нехватка молочной продукции. Необходимо также улучшить инфраструктуру в стране.
Ранее NEWS.ru сообщал, что и. о. вице-премьера, куратор вопросов сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды Алексей Гордеев не войдёт в состав нового правительства премьер-министра Михаила Мишустина.
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