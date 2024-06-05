Нелегальный оборот в России пятикратно превысил общемировой показатель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нелегальный оборот в России достиг почти 5 трлн рублей ежегодно и в пять раз превысил среднемировой показатель, следует из исследования РБК. Лидерами по незаконной продукции остаются одежда, табачная продукция и продукты питания. Общая доля нелегальных товаров на розничном рынке РФ в 2023 году составила 10,1%.

Среди причин такого показателя — западные санкции, инфляция, мораторий на проверки бизнеса и развитие маркетплейсов. Если в 2020 году в России продали контрафакта на 3,1 трлн рублей, то в 2023 году — на 4,9 трлн рублей. Fashion-товары, косметику, парфюмерию, табачную и никотинсодержащую продукцию считают самыми пострадавшими от нелегального оборота.

В 2023 году федеральный бюджет недополучил 976,9 млрд рублей с налога на добавленную стоимость. Более трети из 1981 респондента (36%) сталкивались с нелегальной продукцией в последние годы. Больше половины из них покупали нелегальную табачную продукцию, почти 43% сталкивались с контрафактной одеждой или обувью.

Нелегальная продукция не только лишает российскую экономику существенного объема налоговых поступлений и мешает здоровой конкуренции, но и в большинстве своем обладает низким качеством. Более того, она потенциально может быть небезопасной для здоровья потребителей, в особенности если речь идет о лекарствах, детских товарах, пищевых продуктах, алкогольных напитках, табачной продукции, — предупреждают эксперты «РБК Исследования рынков».

Чтобы исключить возможность использования контрафактных товаров, в России продолжат тестировать маркировку ноутбуков и смартфонов. Как сообщалось ранее, эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в РФ будет продлен и расширен.