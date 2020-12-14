Неизвестные компании из России стали торговать венесуэльской нефтью

https://static.news.ru/photo/22d67dae-3e00-11eb-926a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Более половины экспорта нефти из Венесуэлы в ноябре пришлось на четыре компании из России, однако все они не зарегистрированы в ЕГРЮЛ и существуют только в виде сайтов.

Страницы Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions были зарегистрированы на анонимное частное лицо, а контакты их владельцев не указаны. На сайте Xiamen Logistic Grass сказано, что компания занимается макаронными изделиями и крупами, передаёт Lenta.ru.

О том, что российские компании стали торговать венесуэльской нефтью по всему миру, в ноябре сообщило агентство Reuters. В расследовании говорилось о компании «О Джи Икс Трейдинг», которая зарегистрирована в марте 2020 года в Москве. По данным издания, она зафрахтовала танкер Wanneng Munay и зарегистрировала указанные четыре компании в качестве покупателей. В свою очередь главным владельцем «О Джи Икс Трейдинг» является Marlybone Trading из Дубая. Информация о бенефициарах последней недоступна.

Руководителем компании является Сергей Басов. Он же стал учредителем ещё пяти предприятий из Москвы. Два из них переданы под управление ООО «Меркурий», где учредителем стала гражданка Венесуэлы Мата Переда Бетси Дезире. Женщина с таким же именем в своё время числилась акционером турецкой фирмы Mulberry Proje Yatirim — посредника правительства Венесуэлы при импорте продуктов питания. В 2019 году компания попала под санкции Соединённых Штатов.

Как отмечается в материале, вывоз нефти из Венесуэлы проходит в обстановке строгой секретности. Перевозчики отключают транспондеры, а в документах не указывается, для кого судно забирает нефть, сколько её на борту и какой нефти сорт. Отслеживать маршруты и загруженность получается при помощи спутниковых снимков. Тени на воде позволяют оценить осадку судна, которая свидетельствует о количестве топлива на борту. Несколько танкеров, которые совершают такие маршруты, принадлежат РФ. Так, судами «Сиерра» и «Нострас» владеет ООО «Рустанкер», находящееся в реестре малого и среднего бизнеса. Её владельцем указана компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов.

Ранее стало известно, что в 2019 году Соединённые Штаты ввели санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, серьёзно осложнив ей возможности для добычи и продажи сырья. За это время страна с самыми большими запасами нефти в мире, по разным данным, потеряла практически треть своего производства и экспорта. Вместе с тем, по мнению экспертов, вынужденный частичный уход венесуэльского чёрного золота помог поддержать мировые цены. Кроме того, страны ОПЕК+ смогли обойтись меньшим сокращением собственной добычи для создания баланса на нефтяном рынке. Ограничения касались государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон блокировал её активы и счета в своей юрисдикции и запретил всем американским предприятиям и физическим лицам проводить с ней какие-либо финансовые операции.

Результатом санкций стало сокращение экспорта нефти из Венесуэлы. По итогам 2019 года поставки сократились на 32%, сообщило Reuters со ссылкой на данные PDVSA и компании Refinitiv Eikon. Если в начале прошлого года страна отправляла на мировой рынок 1,4 млн баррелей в сутки, то в конце — лишь 1 млн. В агентстве отметили, что экспорт сырья из страны мог сократиться ещё больше, если бы его покупатели не приобретали нефть через посредников и не использовали схемы доставки через транзитные порты, чтобы скрыть происхождение груза. Главным рынком сбыта венесуэльской нефти в 2019 году, по оценке Reuters, стал Китай, принимающий ежедневно по 319,5 тысячи баррелей. За ним следуют Индия и страны Европы, писал NEWS.ru.