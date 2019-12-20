По данным Счётной палаты, к концу года один трлн рублей из федерального бюджета останется неизрасходованным. Эти деньги необходимо потратить на 13-е зарплаты, пенсии и стипендии, по мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Если власти не сумели вовремя распорядиться этими средствами, их нужно не откладывать на следующий год, а отдать гражданам, чтобы «показать заботу государства»,
Депутат также предложил проследить, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин высказался относительно рекордного неисполнения расходов федерального бюджета на текущий год.
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