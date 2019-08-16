https://static.news.ru/photo/edd0b63a-c15d-11e9-a916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com

Английское издание, ссылаясь на правительственные документы, сообщило, что страна может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов в случае «жёсткого» Brexit.

Также есть вероятность протестов в связи с возвращением к жёсткой границе между Великобританией и Ирландией и задержкой грузов на границах, пишет Sunday Times .

Прогнозируются и задержки грузовых транспортных средств на границе с Францией, перебои работы в портах могут продолжаться до трёх месяцев. Как ожидается, мелкие поставщики будут ощущать последствия Brexit 2–3 месяца, крупные — до полугода.

Как писал News.ru ранее, за «жёсткий» вариант дезинтеграции без сделки с Евросоюзом выступают 34% жителей Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания BMG Research.