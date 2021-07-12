Нехватка мигрантов в России привела к росту зарплат

Зарплаты низкоквалифицированных рабочих в России выросли из-за дефицита мигрантов и роста спроса на услуги разнорабочих. Зарплаты в таких профессиональных областях заметно выросли, сообщает РБК со ссылкой на статистику портала HeadHunter.

Отмечается, что отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учёта инфляции). В других областях экономики (плиточные работы) зарплаты повысились более чем на 40%.

В то же время нехватка мигрантов и, как следствие, рост расходов компаний обернулись повышением цен на продукты и услуги. По словам экспертов, в настоящее время производство и другие работы обходятся компаниям дороже.

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина подчеркнула, что резкий отток мигрантов из России произошёл из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом рост количества соискателей из стран Средней Азии составляет всего 2%, что не может компенсировать общих потерь.

По мнению управляющего директора «Авито Работа» Артема Кумпеля, сейчас национальной экономике не хватает рабочих рук в таких сферах, как ЖКХ, строительство и сельское хозяйство. Жалуются на проблемы с набором сотрудников компании из ретейла, общепита, сферы бытовых услуг, службы доставки и такси.

Ранее сообщалось, что зарплаты мигрантов растут, несмотря на влияние коронавирусной пандемии. Так, в июне они перевели домой $720 миллионов, что на 28% больше, чем месяцем ранее. Эксперты связали резкий рост переводов с сезонным фактором.