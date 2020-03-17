Правительство и Центробанк синхронно опубликовали меры поддержки отечественной экономики с целью минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Мишустинский кабинет готов выделить 300 млрд рублей и увеличить лимит государственных гарантий. Банк России при этом для обеспечения финансовой стабильности продолжит обеспечивать рынки необходимой рублёвой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет применять регуляторные меры.

При этом, заявили в кабинете министров и в ЦБ, полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых шагов будет расширяться в случае необходимости.

При осуществлении указанных шагов приоритетной была указана минимизация негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России, отмечают чиновники.

Исполнительные власти «продолжат обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям. При реализации прочих мер экономического пакета правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности», — говорится документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном на сайтах правительства РФ и ЦБ.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко заметил, что наиболее важным и позитивным является тот «посыл», что озвученный со стороны кабмина и Банка России пакет мер не является окончательным и будет адаптироваться под оперативное изменение факторов развития (или, как хочется надеяться, купирования) вируса.

При этом, по его мнению, следует обратить внимание на некоторые ключевые моменты в части мер поддержки наиболее пострадавшим бизнес-направлениям — авиационному транспорту и туризму.

Действия Центробанка

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублёвой и валютной ликвидностью. Также при необходимости ЦБ РФ будет использовать регуляторные меры, «облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям».

Центральный банк теперь позволяет банкам работать с заёмщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения. Затем ЦБ намерен расширить на компании малого и среднего предпринимательства (МСП) меры по неухудшению оценки их финансового положения. Вместе с тем регулятор готов повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.

Наконец, в качестве «спасительной» меры Банк России также смягчил требования к банкам, «чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования».

Главное, что Центробанк обеспечивает рынок валютной и рублевой ликвидностью. Это держит ставки на нормальном уровне и не даёт парализовать межбанк. Ну и курс. При цене нефти в $30 без действий Банка России он, скорее всего, был бы выше ?$80. В целом направление действий правильное, но хотелось бы больше налоговых преференций и увеличения госрасходов. Ведь похоже, что история с вирусом затягивается, и если в США будет рецессия, то понадобятся новые стимулы от наших властей. Скорее всего? это произойдёт в начале апреля. Максим Шеин главный инвестиционный стратег «БКС Брокер»: главный инвестиционный стратег «БКС Брокер»:

Предоставление банкам возможности кредитования заёмщиков из вышеуказанных отраслей без ухудшения оценки их финансового положения — шаг, который может дать свои негативные «отголоски» в обозримой перспективе, в свою очередь, полагает Олег Чередниченко.

И это легко объяснимо: череда внешних факторов, сформировавших «негативный пресс» на авиаотрасль и туризм, продолжается достаточно долгое время и складывается из самых разных и не связанных друг с другом составляющих: банкротство туроператоров, введение «закрытого неба» и, наконец, распространение пандемии. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова

По мнению Чередниченко, на фоне введения этих послаблений компании сектора могут, получив послабление в оценке их кредитоспособности, сформировать априори «дефолтный» портфель, что создаст в будущем проблемы как для самих банков, так и для фирм, получивших сегодня кредиты при «упрощенном» подходе.

В этой связи более действенным было бы выделение целевых субсидий (и, прежде всего, авиаотрасли) — это в значительной степени позволило бы компаниям не прерывать текущее выполнение обязательств перед контрагентами и, в том числе, в части поставок новых судов, принимая во внимание тот факт, что эти поставки номинированы, как правило в долларах или евро, а котировки указанных валют в рублях выросли не менее чем на 15%, — отмечает специалист.

Действия правительства

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В свою очередь, в рамках мер по противодействию кризисной ситуации кабмин даёт отсрочку взыскания налогов (причём меру могут расширить на другие отрасли).

Особое внимание правительство решило обратить на туристические компании, которые до конца года освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и в фонды персональной ответственности.

Кабмин пообещал также предоставлять госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.

Среди мер поддержки выделяются манипуляции в сфере торговли. Власти пообещали предоставление краткосрочных льготных кредитов, обнуление импортных пошлин, расширение практики использования таможней зелёного коридора по отдельным видам социально значимых товаров. Кроме того, кабмин поможет поставщикам по госконтрактам: не будут применяться штрафы при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта.

Обновлённый список системно значимых компаний будет составлен несколько позже, отметили в правительстве.

К слову, стоит также выделить и шаги по поддержке регионов. Среди мер в этом направлении следует отметить решение о соответствующих выплатах по больничным для людей на карантине. По мере необходимости регионам окажут и другую финансовую поддержку, подчеркнули министры.

Как считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая, «всё-таки следовало задействовать более масштабные меры поддержки, чем те, что есть».

Пока обнародованы только 300 млрд рублей по линии бюджетного блока — это лишь 0,25% ВВП. Количественную оценку мер Центробанк не представил даже приблизительно. В США в банки вливается ликвидность минимум на $1,5 трлн — это 5% ВВП, при том, что американская экономика обладает гораздо более мощным запасом финансовой прочности. А в том же Евросоюзе одни только фискальные меры общенационального характера составляют 1%, а в России налоговые отсрочки адресуются только транспорту и туризму. А почему, например, не импортёрам продовольствия, хотя бы в качестве превентивной меры? Алла Дворецкая завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС

Ведь никто не может точно оценить масштабы и скорость распространения коронавируса, резонно замечает аналитик. По словам Дворецкой, нужно дать импульс всей экономике, «тем более, что она сильно страдает от девальвации рубля». Также, по её мнению, следовало бы дополнительно уменьшить нормы обязательного резервирования для банков, расширить программы рефинансирования, помимо точечного рефинансирования, возможно, снизить ключевую ставку.

Традиционная боязнь инфляции, свойственная Центробанку, должна в критической ситуации отойти на второй план. Бюджет и внебюджетные фонды, несомненно, испытают дополнительную нагрузку (особенно в регионах) по поддержке доходов семей с детьми, оплате больничных. В условиях падения нефтяных цен это усилит дисбалансы бюджета, что может привести к изменению бюджетных правил отношений с резервными фондами, изменению отношений федерального центра с регионами, — сказала завкафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС.

Итог

Шаги будут эффективны в целом только при скоординированном введении их в действие, то есть при сочетании мер монетарного регулирования со стороны Банка России и бюджетно-налоговых инициатив правительства, убеждена Алла Дворецкая.

Хотя, безусловно, верными шагами ЦБ и кабмина являются предоставление ликвидности, облегчение пруденциальных регулятивных требований к банкам, кредитующим туризм и транспорт, МСП отрасли фармацевтики. Речь идёт о реструктуризации кредитов, льготном рефинансировании, госгарантиях и субсидировании ставок.

Есть такое выражение: «всё в мире яд: главное — доза». Много слов, но мало цифр. Мало конкретики. Например, когда Банк России говорит, что он выделит деньги на ликвидность — это хорошо, но мы не видим при этом никаких цифр. В случае с обратным репо — важны опять-таки конкретные объёмы. Насколько их хватит, чтобы ситуацию стабилизировать? Александр Казанский доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ

Иначе говоря, качественно ни к чему претензий вроде нет, но нет количественных данных, подчёркивает экономист. Более того, по его словам, в свете мер ЦБ и rабмина непонятно, какое окажет влияние повышение или понижение ключевой ставки. C одной стороны, повышение ставки ударит по бизнесу, с другой — вернёт в страну часть инвестиций. При этом понижение ставки сделает кредит более дешёвым, хотя при этом усилит «выход» нерезидентов из облигаций федерального займа, заключил Александр Казанский.