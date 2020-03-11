https://static.news.ru/photo/df21d366-6325-11ea-86b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтяные компании будут доплачивать за продажу топлива на внутреннем рынке. Только в марте бюджет должен получить 35 млрд рублей.

Новое правило введено с 1 июля 2018 года и оно гласит, что при экспортных ценах на нефть выше условной внутренней цены (56,3 тыс. рублей за тонну бензина) компании получают из бюджета компенсацию. Но если цены формируются ниже этого уровня, то компании сами доплачивают в бюджет, пишет «Коммерсант».

По итогам февраля нефтяники уже выплатили в бюджет 11 млрд рублей. И если цены на нефть сохранятся на уровне $35 за баррель, а курс — порядка 72 рублей за $1, то в марте бюджет получит по демпферу 35 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило в 2020 году прогноз средних цен на нефть марки Brent до $40 за баррель с ожидавшихся ранее $60, а WTI — до $35 с $55 за баррель.