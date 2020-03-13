https://static.news.ru/photo/91b50db0-6545-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть перешли к падению после роста более чем на 7%. В результате котировки растеряли подорожание всего дня.

Майские фьючерсы на смесь марки Brent по состоянию на 18:46 мск подешевели на 0,09%, до $33,19 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI – на 0,83%, до $31,24 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки ускорили рост 13 марта 2020 года после подъёма фьючерсов на индексы США. Но недельное падение стоимости сырья может стать максимальным с 2008 года. Смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени стоила $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) дороже, чем во время предыдущей сессии. WTI прибавила, расчётами на апрель, 1,61 (5,11%) — до $34,11 за «бочку».