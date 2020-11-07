Нефтяной отрасли предрекают проблемы из-за победы Байдена

https://static.news.ru/photo/11cb766a-21c0-11eb-b882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государства-лидеры ОПЕК обеспокоены возможными проблемами в нефтяной отрасли из-за победы кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента Соединённых Штатов Америки. По мнению экспертов, его внешняя политика может сорвать соглашение ОПЕК+ по снижению объёмов добычи углеводородов из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Например, вероятный новый руководитель США может ослабить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, что приведёт к выходу их нефти на мировой рынок и спровоцирует падение стоимости сырья, пишет Reuters. Кроме того, одним из участников договора ОПЕК+ является РФ, которую Байден уже назвал главной глобальной угрозой для Белого дома.

Есть риск, что Москва выйдет из ОПЕК+ и тогда сделка рухнет. Это ведь [действующий президент США Дональд] Трамп поспособствовал участию РФ [в сделке], — передаёт портал со ссылкой на источник.

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают будущее сокращение добычи нефти на фоне распространения коронавируса. В странах, входящих в картель, полагают, что рост заболеваемости COVID-19 на Западе может ударить по спросу на нефть. Также не исключаются новые ограничения в Европе.

При этом президент конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар рассказал, что его страна, а также Россия и Ирак выступили со своим предложением к организации экспортёров. Его суть заключается в сохранении уровня добычи нефти в первые месяцы 2021 года.

Сообщивший о своей победе на выборах главы Соединённых Штатов Америки демократ Джо Байден, вероятно, начнёт торговаться, чтобы позволить достроить газопровод «Северный поток — 2», заявил бывший сенатор от Вирджинии Ричард Блэк.

Он добавил, что Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов, писал NEWS.ru.