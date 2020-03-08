Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, что может привести к заметному наращиванию производства. Эксперты называют происходящее ценовой войной и полагают, что низкий уровень котировок может сохраниться надолго.

После резкого провала в начале торгов сырьевые котировки немного отыграли падение, поднявшись к середине дня выше $36 за баррель. Тем не менее, по отношению к уровню прошлой недели потери составили более 20%. Последовали прогнозы о возможном дальнейшем снижении цен на фоне паники. Так, банк Goldman Sachs не исключил, что баррель может подешеветь до уровня $20.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов пояснил, что часть первоначального падения была отыграна техническими факторами — закрытием коротких позиций (когда инвесторы пытаются заработать на снижении котировок). По его словам, те, кто играл на понижение, в этот день получили очень хорошую прибыль и закрыли часть позиций, чтобы её зафиксировать.

В целом эксперты отмечают, что причиной резкого падения сырьевых цен стал провал переговоров ОПЕК+ по условиям сокращения добычи нефти и последовавшее за ним заявление Саудовской Аравии о планах по увеличению производства. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники, Эр-Рияд — главный идейный вдохновитель сделки ОПЕК+ — планирует в апреле нарастить добычу в пределах 10-11 млн баррелей в сутки при мартовских показателях в 9,7 млн. По информации агентства, королевство также допускает повышение добычи до 12 млн.

По сути, это начало ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Мировой рынок нефти находится в стадии перебалансировки, и новая стабильность наступит через какое-то время, но при этом цены наверняка будут очень низкими и зафиксируются таким образом надолго, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам эксперта, провал переговоров ОПЕК+ наложился на общую негативную ситуацию на нефтяном рынке, вызванную эпидемией коронавируса. Распространение заболевания привело к снижению спроса на энергоресурсы, и в этих условиях единственной надеждой для поддержания баланса на сырьевом рынке оставалось соглашение ОПЕК+. Без него на мировых торговых площадках начался настоящий шторм, отметил аналитик.

Стало очевидно, что на фоне снижающегося спроса избыток предложения может стать гигантским. Инструментов для ценового регулирования нефти больше нет, если только все добывающие страны не сядут за стол переговоров, что вряд ли. До конца марта мы вполне сможем увидеть котировки по $20 за баррель — рынок сейчас регулируется эмоциями и страхом, а не фактическими данными производства и потребления, — отмечает Артём Деев.

Вместе с тем эксперт допускает, что через какой-то период истерия может ослабнуть и цены закрепятся на уровнях не выше $40-$45 за баррель.

США не помогут

AP/TASS AP/TASS

Как ранее писал NEWS.ru, на переговорах 6 марта в Вене участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о параметрах снижения производства нефти. Представители нефтекартеля во главе с Саудовской Аравией предлагали увеличить сокращение — на 1,5 млн баррелей в сутки к уже имеющимся 1,7 млн. Однако Россия на это не согласилась.

В результате вместо потенциального снижения на 3,2 млн мировой рынок может остаться вообще без поддержки ОПЕК+, поскольку сделка действует до конца первого квартала, и дальше её не продлевали. Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, с 1 апреля ни у стран ОПЕК, ни у их союзников нет никаких обязательств по сокращению добычи нефти. Он также добавил, что возможность увеличения добычи в РФ с апреля будет зависеть от планов компаний.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что странам ОПЕК+ стоит начать новые переговоры о снижении производства сырья. При этом делегат от Омана Али ар-Риями сообщил, что организация не имеет на данный момент «плана Б» после провала переговоров, передаёт ПРАЙМ.

Случившийся обвал цен на нефть вряд ли заставит Москву и Эр-Рияд вернуться к обсуждению сделки, считает Сергей Дроздов. При этом, без них вряд ли кто-то может исправить ситуацию на сырьевом рынке.

Единственный вариант из области фантастики, это если США решат сократить добычу. Но им до этого ОПЕК+ не раз предлагал присоединиться к сделке, и они всегда отвечали „нет“. Так что ожидать от Штатов подобных действий очень сложно, — уверен эксперт.

Соединённые Штаты точно не будут связывать себя какими-либо обязательствами, соглашается Артём Деев. По его словам, любые действия ОПЕК+ больше не решают проблемы ценовых колебаний на рынке, поэтому дальнейшие переговоры не имеют смысла. Сделка умерла, поскольку для регулирования мирового рынка нефти нужны усилия всех добывающих стран, отметил эксперт.

Низкий уровень цен на нефть может создать проблемы американским сланцевикам, у которых одна из самых высоких себестоимостей добычи в мире. Сергей Дроздов считает, что часть из них может разориться, но в целом отрасль всё равно устоит и добыча продолжится. Нужно учитывать, что многие компании страхуют ценовые риски и, по международным оценкам, этой страховки может хватить на полгода, полагает эксперт.

По его словам, сейчас нужно внимательно следить за уровнем $31 за баррель. Если котировки отпустят ниже этой отметки, тогда следующая возможная цель — $28. При благоприятном раскладе цены могут вернуться к $40, но не выше.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что в столь сложных условиях текущей конъюнктуры мировой экономики и с учётом действия вирусного фактора нефть может продолжить снижение в диапазоне 25-35$ за баррель.