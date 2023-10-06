Нефтяникам возвращают демпфер: что это и как повлияет на цены на АЗС Аналитик Дмитрий Скрябин: меры правительства помогут сдержать рост цен на бензин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство возвращает демпферные выплаты нефтяникам, чтобы остановить рост стоимости топлива. И вводит дополнительные экспортные пошлины, чтобы сократить более выгодный экспорт и перенаправить потоки бензина и дизеля на АЗС. Получится ли это сделать, остановятся ли цены на заправках и каких еще последствий можно ждать, расскажет NEWS.ru.

Что такое демпфер

Демпферные выплаты — это выплаты правительства России в адрес нефтяных компаний. Эти средства выделяются из бюджета во время роста мировых цен на топливо, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны. Ведь им порой выгоднее экспортировать бензин, дизель и другие нефтепродукты, чем продавать россиянам на заправках. И если нефтяники перестроятся на экспорт, внутри страны создастся дефицит топлива, и цены на него подскочат.

Весной в Минфине заявили, что получение нефтеперерабатывающими заводами демпфера в целях роста прибыли неправильно, и пообещали, что с осени эти выплаты урежут вдвое. В результате биржевые (они же оптовые) цены на нефтепродукты начали расти.

Летом, в самый пик потребления, на топливном рынке стали возникать логистические проблемы, затем произошло резкое ослабление рубля, добавился также рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, который сделал экспорт топлива гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок. Биржевые цены резко пошли вверх, и это затем отразилось на ценах на АЗС.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие меры принимали власти, чтобы сдержать цены

15 сентября стало известно, что правительство РФ обсуждает повышение экспортной пошлины до $250 за тонну для всех нефтепродуктов (сейчас $6,4 для светлых нефтепродуктов и масел и $21,4 для темных) в качестве одной из возможных мер для снижения цен на топливо в России. Уже сама готовность властей, как выразился вице-премьер Александр Новак, к «кардинальным мерам» охладила рынок. Биржевые цены на топливо действительно начали снижаться.

А 21 сентября власти ввели запрет на экспорт нефтепродуктов, сделав исключения только для отдельных видов топлива и в целом для Абхазии, Южной Осетии и стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии). Отмечалось, что это поможет «насытить [внутренний] рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей». Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.

Как росли оптовые и розничные цены

Оптовые цены на топливо в России сильно росли вплоть до 20 сентября, когда стало известно, что правительство будет жестко ограничивать экспорт. В этот же день стоимость бензина марки АИ-92 снизилась с пиковых 70,5 тыс. руб. за тонну (зафиксирована 18 сентября) на 6,8%, до 65,7 тыс. руб. за тонну. Бензин марки «Премиум-95» подешевел почти на 10% по сравнению с рекордным уровнем (76,9 тыс. руб. за тонну 7 сентября), до 69,3 тыс. руб. за тонну. Дизель потерял в цене 2,12%, опустившись до 73,5 тыс. руб. за тонну. Дальше они снижались еще сильнее.

Впрочем, потом выяснилось, что мер правительства оказалось недостаточно и оптовые цены снова начали расти. На вчерашний день стоимость бензина АИ-92 в ходе торгов на бирже достигла 56,9 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1%, его цена поднялась до 59,2 тыс. руб. за тонну. Цена дизельного летнего топлива выросла до 57,1 тыс. руб. за тонну, а зимнего, наоборот, уменьшилась до почти 72,2 тыс. за тонну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что власти сделали сейчас

Сегодня стало известно, что власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и вернуть с 1 октября полноразмерный топливный демпфер. В правительстве признали, что эта мера позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке. «Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», — заметили в кабмине.

Кроме того, нефтяникам разрешили продавать больше топлива на бирже. Это, по задумке властей, должно дать независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. И конкурировать с большими сетями АЗС.

Также правительство частично сняло ограничения на экспорт дизеля. Это касается топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом. Но только для тех производителей, которые будут поставлять на внутренний рынок не менее 50% от созданного ими дизельного топлива.

В то же время для предотвращения серого экспорта власти все же ввели заградительную пошлину для нефтепродуктов, но именно для перекупщиков. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые не производят нефтепродукты сами, а закупают их на рынке для перепродажи.

Что теперь будет с ценами на АЗС

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в беседе с NEWS.ru отмечает, что мера простимулирует производителей нефтепродуктов продавать их в России и поможет сдержать рост оптовых цен. А в рознице они могут и вовсе снизиться. Ведь помимо этих мер свои усилия прилагает еще и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая уже разослала требования о снижении цен в разные регионы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов тоже считает, что новые меры позволят прекратить рост цен на бензин и дизтопливо. «Напомню, что в августе бензин подорожал больше других непродовольственных товаров. Это было до возвращения „старого“ демпфера. Поэтому можно ожидать, что динамика роста цен на топливо прекратится. Вероятнее всего, стоимость бензина АИ-95 до конца года не выйдет из диапазона 54--57 руб.», — сказал он NEWS.ru.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заявил NEWS.ru, что запрет на экспорт снят еще не полностью. А это значит, что внутренний рынок с точки насыщения топливом останется профицитным, хотя и масштаб профицита снизится. Он допускает, что в ближайшие недели оптовые цены на бензин и дизель могут снизиться еще на 10--15%, что стало бы уже комфортным для отрасли уровнем. «На этом фоне розничные цены также имеют небольшой потенциал снижения до конца года, то есть на 2-3%. Это может позволить не допустить роста цен на АЗС по итогам года выше уровня инфляции», — заключил он.

Читайте также:

Бензин в России снова дорожает: что будет с ценами дальше

Бюджет-2024: сколько потратят на военных и силовиков

Бюджет-2024: кому повысят пенсии, что с медициной, сколько потратят на СВО

100 рублей за доллар? Каким будет курс валют в октябре и на что повлияет