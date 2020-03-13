https://static.news.ru/photo/9372004c-654d-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки проиграли от обвала котировок на сырьё. Из-за нефтяной войны между РФ и Саудовской Аравией Белый дом должен теперь пройти проверку на прочность в качестве экспортёра углеводорода, считают британские журналисты. Автор одной из публикаций предположил, что сланцевой отрасли США будет нанесён «смертельный удар».

Он также заявил, что действия Москвы и Эр-Рияда могут помешать лидеру США Дональду Трампу выиграть выборы в 2020-м и остаться на второй срок, передаёт радио Sputnik.

Для простых американцев гораздо более важной проблемой является то, что независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия будет проигравшей, — говорится в материале.

Кремль дал понять, что покроет дефицит бюджета в течение нескольких лет, даже если нефть будет стоить $25 за «бочку». А саудиты могут «залить» мировой рынок дешёвым углеводородом от безысходности, уверен автор публикации.

Мировые цены на нефть 13 марта 2020 года перешли к падению после роста более чем на 7%. В результате котировки растеряли подорожание всего дня.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки ускорили рост 13 марта 2020 года после подъёма фьючерсов на индексы США. Но недельное падение стоимости сырья может стать максимальным с 2008 года.

Смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени стоила $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) дороже, чем во время предыдущей сессии. WTI прибавила, расчётами на апрель, 1,61 (5,11%) — до $34,11 за «бочку».