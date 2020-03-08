https://static.news.ru/photo/08554f20-6226-11ea-9731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Стоимость нефти марки Urals может достичь отметки в $42 за баррель и выше в 2020 году, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов.

По его словам, нынешний обвал котировок связан в первую очередь с переоценкой объёма мирового спроса, но это в большей степени касается перспектив 2020 года.

После падения к $30 за баррель уже в этом году вероятен рост нефтяных цен обратно к уровням выше базовой цены на нефть, — цитирует его ТАСС.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Позднее мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв часть утреннего обвала. По состоянию на 17:50 9 марта 2020 года майский фьючерс марки Brent снижался на 19,42%, до $36,44 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 18,9%, до $33,45 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.