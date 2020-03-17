Авторитетное американское агентство Bloomberg подсчитало, что доллар может вырасти к российскому рублю ещё на 30% в том случае, если вспышка пневмонии нового типа приведёт к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это случилось в 2008 году вследствие финансово-экономического кризиса. При этом российские экономисты опасаются, что доллар может взлететь до 150-200 рублей. Кроме того, на фоне обвалов уже в пятницу ЦБ РФ может поднять ключевую процентную ставку до 1%.

В этой ситуации, как полагают аналитики агентства, валюты стран с дефицитом текущего счёта и достаточно неликвидными финансовыми рынками могут оказаться самыми уязвимыми (это ряд государств Латинской Америки, Индонезия, Индия и Южная Африка).

Специалисты Bloomberg полагают, что, несмотря на профицит текущего счёта РФ, падение цен на чёрное золото не позволит рублю сохранить позиции по отношению к доллару США.

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Накануне в Сбербанке России, отрабатывая катастрофические сценарии, аналитики смогли промоделировать три сценария.

Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня 20$, рассматривали как экстремальный сценарий рост курса до уровня 100 рублей за доллар. С соответствующими макроэкономическими сдвигами: временными разрывами производственных цепочек, остановкой части предприятий. Но это такой экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали. Пока обстановка не даёт нам задачки ещё совсем уж критический вариант рассматривать, — сообщил СМИ Герман Греф.

Сверхпессимистичные прогнозы

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова считает прогнозы Bloomberg «сверхпессимистичными».

Очевидно, что в нынешних условиях резкого обострения мировой эпидемиологической обстановки и дальнейшего снижения нефтяных цен волатильность курса национальной валюты действительно будет высока, и есть большая вероятность её ослабления относительно доллара до отметки 80 рублей за доллар. Ирина Комарова заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

И большего ослабления ожидать не стоит, подчёркивает российский эксперт.

Причины того, что рубль защищён от таких сверхскачков, которыми нас пугают американские финансисты, объясняет она, заключаются в том, что с 10 марта ЦБ возобновил продажи иностранной валюты с целью стабилизации рубля. Кроме того, добавляет Комарова, в нынешних условиях также резко увеличился потребительский спрос россиян, повысив тем самым востребованность нашей национальной валюты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наконец, подчёркивает эксперт, РФ имеет профицит текущего счета платёжного баланса, а наибольшие валютные риски характерны прежде всего для стран с его дефицитом.

С другой стороны, здесь необходимо помнить о влиянии экономических ожиданий. В условиях распространения прогнозов о грядущем резком ослаблении национальной валюты растёт чистый спрос россиян на иностранную валюту, что негативно сказывается на рубле, — отмечает завкафедрой экономической теории «Плешки».

Дно по рублю ещё не пройдено

В настоящее время сохраняется высокий риск того, что нефть продолжит снижение к уровням 2016 года и даже ниже — в район $27-25 долларов за баррель по Brent, опасается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Виной этому послужит торговая война между нефтедобытчиками после обнуления сделки ОПЕК+. К тому же ситуация может ухудшиться за счёт усиления паники, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику. На этом фоне на импульсе от паники валютная пара доллар/рубль вполне может дойти до отметки 80. Однако долго на этих уровнях котировки вряд ли останутся. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Для российских экспортёров, продолжает эксперт, высокий курс валют в краткосрочной перспективе — всё же «благо».

Однако, уточняет он, если сохранится повышенная волатильность на валютном рынке и дальнейший рост доллара и евро, «это также ударит по ним через ставки по кредитам, которые начнут расти вслед за инфляцией и реакцией ЦБ РФ».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Капустянский ожидает, что уже на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, регулятор может скорректировать ключевую процентную ставку в сторону повышения на 1%.

Рубль — валюта сырьевая. Падение цен на сырьё, в первую очередь, на нефть, предопределяет направление движения курса валюты. В настоящее время баррель нефти стоит около 2300 рублей при норме выше 4000. Таким образом, текущий курс рубля может сохраняться только лишь непродолжительное время. Либо стоимость нефти должна вырасти, либо рубль будет девальвирован далее. Сергей Шамраев финансовый эксперт TeleTrade финансовый эксперт TeleTrade

При этом, добавляет он, стоимость нефти находится под давлением сразу двух факторов — ценовой войны экспортёров и, что более важно, ухудшения ситуации с карантинными мерами, что может привести к существенному ограничению экономической активности и спаду спроса на сырьевые товары.

Прогноз Bloomberg не только реален, но и вполне вероятен в среднесрочной перспективе, допускает эксперт. К сожалению, в текущей ситуации цифра в 100 рублей за доллар не кажется фантастикой, подмечает он.

Если говорить о худших прогнозах, то в случае, если вспышка коронавируса окажет существенное влияние на реальную деловую активность и это будет усугублено возникновением эффекта домино среди кредитных организаций, мы можем увидеть стоимость нефти на уровне $20 и даже ниже на продолжительный период времени. В этом случае курс рубля в 100 рублей за доллар никому не покажется высоким и может достичь 150-200 рублей за доллар, — сказал аналитик.

Он надеется, что «данное развитие событий останется лишь в области вероятных сценариев — человечество быстро справится с распространением вируса, падение биржевых цен не приведёт к банкротству кредитных организаций и стоимость нефти закрепится выше текущих уровней уже в ближайшие один-два месяца».

Между тем, в текущей ситуации Шамраев не рекомендует российскую валюту к приобретению.