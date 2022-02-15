Нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России из-за Украины

Нетфные трейдеры и покупатели российской нефти начали готовиться к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае, если Запад введёт санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Об этом агентству Bloomberg рассказали участники рынка. Опасение трейдеров вызывают ограничения на ряд популярных сортов нефти, однако эксперты полагают, что такое маловероятно.

По данным агентства, особые опасения трейдеров вызывают возможные ограничения на популярные в Азии сорта сибирской нефти ESPO, поставляемой по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», и дальневосточной нефти Sokol. Bloomberg подчёркивает, что подобное развитие событий маловероятно, однако некоторые крупные импортёры сообщили, что уже начинают пересматривать план закупок на апрель.

Также ряд трейдеров сообщил, что они намерены подождать и оценить, как события вокруг Украины могут повлиять на нефтяной рынок в целом.

По данным S&P Global Platts, которые приводит агентство, в пятницу, 11 февраля, нефть марки Urals в Европе упала в цене и разница с маркой Brent и достигла максимума с апреля 2020 года. При этом в Азии цены остаются по-прежнему на высоком уровне. На минувшей неделе марка Sokol торговалась с самой большой наценкой за последние два года.

Трейдеры полагают, что если на РФ будут наложены санкции, в выигрыше окажутся Саудовская Аравия и ОАЭ.

Также эксперты отмечают, что помимо сырой нефти, Азия закупает у России дизельное топливо и мазут. Торговые ограничения приведут к росту цен.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны невозможно. По его словам, подобное развитие событий приведёт к краху мировой экономики.