Нефтесервисная корпорация Halliburton приостановила бизнес в России
Нефтесервисная корпорация Halliburton приостановила развитие бизнеса в РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:37, 19 марта 2022
Фото: chron.com
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Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton заявила о сворачивании своей деятельности на территории РФ и приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране. Решение принято на фоне введённых в отношении России санкций. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на её сайте.
По мере сворачивания деятельности в России приоритетом для Halliburton остается безопасность и надежность, — говорится в заявлении.
В копании уточнили, что корпорация, чья штаб-квартира находится в америкаском Хьюстоне, штат Техас. и Дубае, приостановила поставки в Россию товаров и запчастей, попавших под санкции. При этом основным профилем деятельности компании является предоставление услуг и технологий для добычи нефти и газа.
«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции США в отношении России сохранятся до тех пор, пока Москва не изменит свой политический курс.