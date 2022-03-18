Нефтесервисная корпорация Halliburton приостановила бизнес в России

Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton заявила о сворачивании своей деятельности на территории РФ и приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране. Решение принято на фоне введённых в отношении России санкций. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на её сайте.

По мере сворачивания деятельности в России приоритетом для Halliburton остается безопасность и надежность, — говорится в заявлении.

В копании уточнили, что корпорация, чья штаб-квартира находится в америкаском Хьюстоне, штат Техас. и Дубае, приостановила поставки в Россию товаров и запчастей, попавших под санкции. При этом основным профилем деятельности компании является предоставление услуг и технологий для добычи нефти и газа.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции США в отношении России сохранятся до тех пор, пока Москва не изменит свой политический курс.