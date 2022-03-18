Нефтегазовая компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России

Пресс-служба американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company заявила, что руководство приняло решение приостановить свои инвестиционные проекты в России. Представители добавили, что компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств. Соответствующая запись появилась на официальной странице компании.

Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России, — сообщается на сайте компании.

Baker Hughes работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года.

Итальянский производитель шин Pirelli ранее заявил о том, что приостанавливает инвестиции в России и сокращает деятельность своих заводов в стране из-за событий на Украине. При этом в компании не уточнили, планируется ли полное прекращение поставок в РФ. В компании создан кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий на Украине. Руководство Pirelli также объявило о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия ограничения работы предприятий в России.