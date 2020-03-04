https://static.news.ru/photo/ff14e302-5e2f-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из- за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса.

Нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть. Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потери дохода основных экспортеров нефти в размере примерно 10 млрд долларов, — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на ситуацию.

Сейчас число заболевших по всему миру перевалило за 93 тысячи человек. В Китае остановили работу многие предприятия. От болезни умерли более 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам.

Ранее NEWS писал, что рынки акций, сырья и других активов обвалились в последнюю неделю февраля из-за распространения коронавируса COVID-19 в Италии, Японии и Южной Корее. Вторая волна эпидемии напугала инвесторов по всему миру, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мнению эксперта, появление очагов эпидемии в экономически развитых и густонаселённых странах и невозможность предсказать распространение вируса в будущем привело к панике на мировых рынках. Российская экономика ориентирована на экспорт в Европу, Китай и азиатские страны, поэтому мировые проблемы отразились на российской валюте и биржевых индексах — РТС и Московская биржа обвалились на 3,8–4,7%.