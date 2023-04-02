Нефтедобывающие страны объявили о сокращении объемов добычи Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран сократят нефтедобычу с мая до конца 2023 года

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Саудовская Аравия добровольно сократит объемы нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца текущего года, сообщает официальное госагентство королевства SPA со ссылкой на Министерство энергетики. Ее примеру последует еще ряд стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК. Эта мера станет дополнением к сокращению добычи, которое было согласовано в октябре 2022 года.

Представитель Минэнерго подчеркнул, что это предупредительная мера, направленная на поддержание стабильности рынка нефти, — говорится в публикации.

О сокращении нефтедобычи объявили также Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, передает ТАСС. К ним решил присоединиться Казахстан: как говорится в сообщении Министерства энергетики республики, страна осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июля. Он подчеркнул, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По мнению Новака, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.