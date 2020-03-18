https://static.news.ru/photo/48c2a7c6-6931-11ea-946f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Мировые цены на нефть вечером 18 марта опускаются на 7–12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 17:54 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 26,49 доллара за баррель, цена на сорт WTI упала до 23,9 доллара за баррель. Это произошло впервые с 11 июня 2002 года.

При этом курс доллара к рублю на Московской Бирже продолжает расти. Вечером 18 марта он поднялся до 80,01 рубля. Рост составил 6% к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз американская валюта находилась на этом уровне в феврале 2016 года.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас поводом к колебаниям нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяных рынках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешнюю цену на нефть низкой и отметил, что «хотелось бы выше».

Как писал NEWS.ru, ранее издание The American Conservative назвало цель России в нефтяной войне. Авторы публикации утверждают, что Москва давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет.