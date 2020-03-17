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Добыча ливийской нефти сократилась до 91,1 тысяч баррелей в сутки, а экономические потери составили почти $3,3 млрд, из-за нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную нефтяную компанию (NOC).

Добыча ливийской нефти сократилась до 91,1 тысяч баррелей в сутки, а экономические потери составили почти $3,3 млрд, из-за нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную...