Стоимость майских фьючерсов нефтяной смеси эталонной марки Brent в ходе торгов поднялась ь к 4:00 мск 17 марта более чем на 3% до $30,65 за баррель.
Светлая техасская нефть марки WTI также продемонстрировала рост: стоимость сырья с поставкой в апреле достигла отметки $29,77 за баррель, увеличившись на 3,75%.
Как писал NEWS.ru ранее, торговая сессия на фондовой бирже Нью-Йорка закончилась падением ключевых индексов на 12–13%, что является крупнейшим с 1987 года обвалом. Котировки рухнули на фоне опасений относительно распространения коронавируса нового типа. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта до 20188,52 пункта
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