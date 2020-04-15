Нефть Urals подешевела после заключения сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/1d9cfdc4-7f13-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukoil. ru/Global Look Press

Стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе упала на $3,59, несмотря на сделку ОПЕК+.

Сейчас за баррель чёрного золота предлагают $16,71. В эту цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берёт на себя продавец, сообщило агентство Argus.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.