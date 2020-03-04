https://static.news.ru/photo/1a5de7d4-5e5e-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей БУЛКИН/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения, после чего нефтяные котировки пошли вниз.

Так, за день 4 марта стоимость нефтяной смеси марки Brent на лондонской ICE дошла до $53 за баррель, а к 20:15 мск упала до $51,2. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Новак покинул заседание ещё до его официального завершения и планирует вернуться в Вену на министерскую встречу ОПЕК+ 6 марта, сообщает ТАСС.

Насколько известно, на заседании обсуждались планы по сокращению нефтяной добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за распространения коронавируса и связанного с ним замедления мировой экономики. Представители России предлагали продлить предыдущий вариант соглашения, выступив против дополнительного сокращения добычи во II квартале 2020 года, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что перспективы развития мировой экономики смещаются в сторону более неблагоприятного сценария в связи с распространением коронавируса.