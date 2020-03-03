https://static.news.ru/photo/b74c819a-5cf6-11ea-a773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Майские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent прибавили в цене 7,1% на лондонской бирже ICE.

Таким образом стоимость барреля эталонной марки на данный момент составляет $53,5. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI подорожали на 7,5% до $48,4 за баррель. Brent падала в цене ниже $49 за баррель 28 февраля, что является минимумом с июля 2018 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад». Эпоха дешёвой нефти продолжится минимум до 2040 года, — отметил топ-менеджер.