https://static.news.ru/photo/c527a9f6-b4af-11e9-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок выросла при низкой активности торгов в преддверии католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent на Лондонской ICE прибавили в цене 1,22%, до $67,2 за баррель — максимальная отметка за три месяца. Февральские фьючерсы WTI на NYMEX выросли на 0,97% до $61,11 за баррель, передаёт «Интерфакс».

На настроениях участников торгов повлияло заявление американского президента Дональда Трампа о благополучном исходе торговых переговоров с Китаем — США и КНР подписали соглашение и оформляют документацию.

Как писал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в этом году вырастет на 0,7%, до 560 млн тонн, по газу прирост составит 1,7%, добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне.