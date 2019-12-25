Стоимость нефти эталонных марок выросла при низкой активности торгов в преддверии католического Рождества.
Февральские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent на Лондонской ICE прибавили в цене 1,22%, до $67,2 за баррель — максимальная отметка за три месяца. Февральские фьючерсы WTI на NYMEX выросли на 0,97% до $61,11 за баррель,
На настроениях участников торгов повлияло заявление американского президента Дональда Трампа о благополучном исходе торговых переговоров с Китаем — США и КНР подписали соглашение и оформляют документацию.
Как писал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в этом году вырастет на 0,7%, до 560 млн тонн, по газу прирост составит 1,7%, добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне.
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