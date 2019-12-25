https://static.news.ru/photo/d024b948-48f3-11e9-8d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

После перерыва в работе бирж в связи с празднованием католического Рождества, нефть эталонных марок уверенно прибавляет в цене 26 декабря.

Февральские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures подорожали на 0,4% до $67,47 за баррель, фьючерсы на нефть WTI выросли на NYMEX до $61,35 за баррель (на 0,39%), передаёт «Интерфакс».

Американский институт нефти уведомил, что коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах упали за неделю на 7,9 млн баррелей, заявление основано на добровольно предоставленных НПЗ, хранилищами и трубопроводами данных. Также на рынок влияют позитивные процессы между США и Китаем, ожидается подписание соглашения по первой фазе торговой сделки.

Как писал NEWS.ru ранее, сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов страны.