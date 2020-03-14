https://static.news.ru/photo/7a7a0b56-40a5-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com

Мировые цены на нефть выросли более чем на 7% на фоне выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Глава государства сообщил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,43%, до $34,66 за баррель, апрельские фьючерсы на топливо марки WTI — на 5,37%, до $33,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 22:59. За несколько минут до этого повышение цен достигало 7% и более.

Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Он поручил экстренно выделить $50 миллиардов и направить в бюджеты штатов для «общей борьбы с этой болезнью» и немедленно создать региональные центры по ЧС.

К вечеру 13 марта в США выявили 1,7 тысячи заражённых. От инфекции погиб 41 американец.

Инфекция пришла из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 141 тысячи человек. Погибли более 5,3 тысячи, выздоровели 70 тысяч инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки ускорили рост 13 марта 2020 года после подъёма фьючерсов на индексы США. Но недельное падение стоимости сырья может стать максимальным с 2008 года.

Смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени стоила $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) дороже, чем во время предыдущей сессии. WTI прибавила, расчётами на апрель, 1,61 (5,11%) — до $34,11 за «бочку».