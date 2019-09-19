https://static.news.ru/photo/1692ec9a-daf5-11e9-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно добычи в Саудовской Аравии, НПЗ которой на днях пережили атаку дронов. Трейдеры не верят королевству, заявляющему о восстановлении нефтедобычи.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 по Москве 19 августа подорожали на $0,94 (на 1,48%) — до $64,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,51 (на 0,88%) — до $58,62 за баррель.

Цены перешли к активному росту на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой поставить около 20 млн баррелей нефти для внутреннего потребления. Повышение котировок не остановило даже то, что представители нефтяных госкомпаний обеих стран опровергли это сообщение.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки после нападения.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Они утверждали, что атаковали НПЗ с помощью беспилотников.

Между тем в США уверены, что атака на НПЗ была произведена крылатыми ракетами из Тегерана, писал News.ru.