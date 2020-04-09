Экономика

Нефть подорожала на 12% благодаря планам РФ и саудовцев снизить добычу

17:39, 09 апреля 2020 816
Фото: opecsecretariat/twitter.com

Мировые цены на нефть выросли на 12% с начала торгов 9 апреля. Причиной резкого роста стали сообщения о готовности властей России и Саудовской Аравии снизить добычу ради заключения сделки ОПЕК+, передаёт CNBC.

Как писал NEWS.ru, Россия согласилась добывать меньше на 14% или 1,6 миллиона баррелей в сутки, саудовцы решили, что смогут сократить производство на треть или 4 миллиона баррелей. Переговоры в формате ОПЕК+ начались 9 апреля.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта и за несколько недель упали до двадцатилетнего минимума. Поводом оказался срыв переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях