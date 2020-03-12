По состоянию на 18:07 мск мировые цены на нефть опустились на 5–6% на рисках вокруг распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.
По данным торгов, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 6,31%, до 33,53 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,88%, до 31,37 доллара за баррель,
Ранее управляющий партнёр вашингтонской Энергетической консалтинговой компании EWSA Майкл Мур заявил, что цена нефти может упасть ниже $20 за баррель из-за намерения Саудовской Аравии повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и обещания больших скидок на топливо.
Как писал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.
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