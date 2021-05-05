Нефть падает на фоне данных о запасах бензина в США

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,27% на Московской Бирже. Так, на 11:30 мск стоимость нефти составила $68,77 за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
На торгах 5 мая, в среду, цены на нефть также падали — на 1,35%. Аналитики
На котировки сырья также влияют сообщения о снижении отпускных цен на нефть со стороны Саудовской Аравии для Европейских и Азиатских стран и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Индии, в связи с чем производственная активность в стране снижается.
Ранее цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE прибавила 2,19% и достигла отметки в $69,04. Такой показатель в последний раз фиксировался 15 марта.