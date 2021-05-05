Нефть падает на фоне данных о запасах бензина в США

https://static.news.ru/photo/71c4d620-ae5f-11eb-a095-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,27% на Московской Бирже. Так, на 11:30 мск стоимость нефти составила $68,77 за баррель, сообщает «Экономика сегодня».

На торгах 5 мая, в среду, цены на нефть также падали — на 1,35%. Аналитики полагают, что это связано с обнародованием данных Министерства энергетики США, которые показали увеличение запасов бензина на 737 тысяч баррелей, против прогноза снижения на 652 тысячи.

На котировки сырья также влияют сообщения о снижении отпускных цен на нефть со стороны Саудовской Аравии для Европейских и Азиатских стран и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Индии, в связи с чем производственная активность в стране снижается.

Ранее цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE прибавила 2,19% и достигла отметки в $69,04. Такой показатель в последний раз фиксировался 15 марта.