Нефть отыграла 10-15% после обвала в начале недели

https://static.news.ru/photo/0c283900-6717-11ea-8c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены нефть начали расти после рекордного обвала 20–21 апреля, поднимаясь на 10–15% во время биржевых торгов в четверг. Североморская Brent добралась до $22,39 за баррель, американская WTI — до $15,85.

К середине торгов рост замедлился до 8,44% для Brent и до 12,4% для WTI. По мнению аналитиков, начавшееся удорожание нефти не станет долгосрочным трендом.

До тех пор, пока будет избыток запасов на рынке, ценам на нефть будет трудно добиться устойчивого роста, — цитирует РИА Новости главу отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлана Шо.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК договорились на два года сократить нефтедобычу, чтобы замедлить падение цен в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка.