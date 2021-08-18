Нефть начала стремительно дешеветь

Цены на нефть падают уже шестую сессию подряд. Котировки находятся на минимуме за три месяца. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, марка Brent
Как следует из еженедельного доклада Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей — до 435,54 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что себестоимость добычи нефти в России в апреле — июне 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет.
Себестоимость добычи нефти во втором квартале 2021 года