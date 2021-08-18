Нефть начала стремительно дешеветь

Цены на нефть падают уже шестую сессию подряд. Котировки находятся на минимуме за три месяца. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, марка Brent подешевела утром 19 августа на 1,33% — до $67,32 за баррель. Нефть WTI снизилась на 1,65% — до $64,38 за баррель.

Как следует из еженедельного доклада Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей — до 435,54 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что себестоимость добычи нефти в России в апреле — июне 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет.