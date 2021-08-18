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Нефть начала стремительно дешеветь

09:05, 19 августа 2021
Нефть начала стремительно дешеветь Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press
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Цены на нефть падают уже шестую сессию подряд. Котировки находятся на минимуме за три месяца. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, марка Brent подешевела утром 19 августа на 1,33% — до $67,32 за баррель. Нефть WTI снизилась на 1,65% — до $64,38 за баррель.

Как следует из еженедельного доклада Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей — до 435,54 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что себестоимость добычи нефти в России в апреле — июне 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет.

Себестоимость добычи нефти во втором квартале 2021 года выросла с 9,246 тысячи до 20,379 тысячи рублей за тонну. В целом за первое полугодие 2021 года себестоимость добычи в РФ выросла в 1,7 раза — с 11,203 тысячи до 19,147 тысячи рублей за тонну.

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