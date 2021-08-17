Нефть начала дорожать после четырёхдневного падения

Цены на нефть показали рост после четырёхдневного падения. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость марки Brent выросла на $0,23 (на 0,33%) — до $69,26 за баррель. Вчера она снижалась на $0,48 (0,7%), составив на момент закрытия $69,03 за баррель.

Марка WTI поднялась в цене на $0,25 (0,38%) — до $66,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии её цена опустилась на $0,7 (1%), завершив день на отметке $66,59 за баррель.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года нефть показывала динамичный рост, который был приостановлен только в последние недели. Отмечается, что распространение нового штамма коронавируса «дельта» привело к ограничению мобильности во многих странах мира, включая Китай. По этой причине, в свою очередь, пострадал общий уровень энергопотребления.

Продолжающаяся борьба с новым штаммом в обозримой перспективе может негативным образом сказаться на основных ценовых показателях сырьевого природного ресурса, считают аналитики.